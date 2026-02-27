Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ble delt opp i to filmer på et tidspunkt

HQ

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Spider-Man: Across the Spider-Verse var opprinnelig ment å ha premiere en gang i 2024, kort tid etter Spider-Man: Across the Spider-Verse. De som jobbet med filmen gjorde det imidlertid klart at det ikke ville skje, og i løpet av flere forsinkelser ble filmen i stedet utsatt til juni 2027.

Chris Miller og Phil Lord er klar over hvor forsinket filmen er, og forklarte beslutningen om å skyve den så langt tilbake. I en samtale med io9 (via Gizmodo) sa Miller at filmen opprinnelig bare var for stor. "På et tidspunkt var det én film, men det var for mye film der, så den ble delt i to", sa han. "Men når du så så på den andre halvdelen av filmen, tenkte du: 'Det er liksom ikke bare en historie med en begynnelse, en midtdel og en slutt."

"Det er ingen som legger mer press på oss enn oss selv, vi ønsker å overgå oss selv hver gang og se ting du ikke har sett før, og få det til å føles som noe du aldri har opplevd før", la Miller til. "Så det å prøve å få til noe som er like verdig som de to foregående har vært drivkraften ... Det å måtte ta det fra hverandre for å sette det sammen igjen var det som gjorde at det tok lengst tid."

Miller og Lord har også jobbet med Project Hail Mary med Ryan Gosling, som kommer på kino den 20. mars. I mellomtiden jobber teamet hos Sony Pictures Animation på spreng for å få ut den tredje Spider-Verse-filmen og forhindre at den blir forsinket igjen.