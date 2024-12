Spider-Man: Beyond the Spider-Verse kommer ikke ut i 2025

HQ

Da vi først ble truffet av den overraskende slutten på Spider-Man: Across the Spider-Verse, kunne vi sitte i trygg forvissning om at den tredje filmen skulle komme ut om et snaut år og avslutte historien helt og holdent.

Sony utsatte imidlertid prosjektet på ubestemt tid, og det ser ut til at det kommer til å ta en stund før vi får se den. Deadline rapporterer at Sony virkelig tar seg god tid med filmen, og legger til den ømme kjærligheten og omsorgen som trengs for at den skal lykkes og møte forventningene fansen har etter de to andre filmene i denne trilogien.

Vi kan håpe på en lansering i 2026 for Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, men det er heller ikke sikkert.