Spider-Man: Beyond the Spider-Verse vil etterlate fansen i tårer, lover stjernen

Fans av Spider-Man: Into the Spider-Verse-serien er i for en følelsesmessig berg-og-dalbane, ifølge skuespilleren Brian Tyree Henry. Stjernen, som spiller Miles Morales 'far Jefferson, ertet at Beyond the Spider-Verse vil ha en konklusjon som vil la seerne gråte. Selv om filmen ennå ikke har en offisiell utgivelsesdato, forsikret Henry fansen om at den tredje delens emosjonelle vekt ikke vil være lett å bære, og antydet at slutten ikke vil avslutte ting pent. Henry delte disse tankene under en nylig samtale på Just for Variety med verten Marc Malkin.

Den etterlengtede oppfølgeren, som fortsetter historien om Miles Morales, har møtt forsinkelser, og noen skuespillere har ennå ikke engang spilt inn replikkene sine. Skuespilleren Jharrel Jerome, som gir stemme til den uhyggelige versjonen av Miles, nevnte i en samtale med Screen Rant at han ikke har begynt å spille inn ennå, og la til at produksjonen er et "tett sammensveiset skip" og at han vet veldig lite om prosjektet. Til tross for hemmeligholdet uttrykte han begeistring for å komme tilbake til rollen.

Med regissørene Bob Persichetti og Justin K. Thompson ved roret kan fansen forvente en kraftfull og følelsesladet avslutning, selv om det kan ta lengre tid enn forventet. Presset er stort for å innfri de høye forventningene som de to første filmene har skapt. Vil Beyond the Spider-Verse levere det emosjonelle slaget som fansen håper på?