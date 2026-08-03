Spider-Man: Brand New Day har oppnådd den nest beste åpningshelgen gjennom tidene

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Det har vært mye snakk om fremtiden til Tom Hollands Peter Parker/Spider-Man den siste tiden. Mens skuespilleren var ganske åpen om at han gledet seg til å komme tilbake, hadde han også tidligere bekreftet sin avgangsstrategi, men én ting tyder på at Marvel Studios ikke kommer til å la den britiske skuespilleren forlate rollen med det første.

Åpningshelgen for « Spider-Man: Brand New Day er nå over, og inntektene fra filmen er oppsummert fra hele verden – og resultatet er mildt sagt svimlende.

Ifølge Box Office Mojo nådde den globale inntekten for filmen 927 millioner dollar, noe som for sammenligning er nok til at filmen oppnår den nest beste åpningshelgen gjennom tidene, kun slått av «Avengers: Endgame».

Allerede nå er « Spider-Man: Brand New Day årets fjerde mest innbringende film, foran «The Odyssey» og bak «The Super Mario Galaxy Movie», «Michael» og «Toy Story 5». Siden den trenger 150 millioner dollar for å toppe kasseinntektene, virker det sannsynlig at dette tallet snart vil bli nådd, men det store spørsmålet nå er hvor lang levetid filmen vil vise seg å ha, for å bli den største Spider-Man-filmen til dags dato må den generere ytterligere 1 milliard dollar for å overgå Spider-Man: No Way Home (1,921 milliarder dollar).

Når det gjelder The Odyssey, ser det ut til at Christopher Nolans nyeste epos også kan bli en milliardfilm, ettersom den nå har passert 911 millioner dollar og er på vei til å bli nok en stor kinosuksess i 2026.

Er filmene tilbake?