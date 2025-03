Spider-Man må redde New York City fra Godzilla i kommende tegneserie-serie

HQ

Vi har tidligere sett Marvels helter møte alle slags uoverkommelige odds, men bare noen få ganger har de vært nødt til å ta opp kampen mot en radioaktiv forhistorisk øgle. Etter en serie tegneserier på slutten av 70-tallet, slår Marvel og ToHo Co. seg sammen igjen for å lage en ny serie med Godzilla vs. Marvel tegneserier. I denne serien vil ulike helter ta opp kampen mot King of Monsters, og etter at Fantastic Four innledet, er Spider-Man den neste som tar utfordringen.

Den kommende Spider-Man vs. Godzilla er nesten her, og i den får vi se en symbiotdraktversjon av nettslyngen i møte med den gigantiske øglen i New York City. I et nylig intervju med Godzilla.com har forfatteren Joe Kelly snakket om denne crossoveren og hva vi kan forvente oss av den.

"Godzilla har vært hjemsøkt av utenomjordiske skapninger og kulturer siden de første dagene. Selv om Spider-Man ennå ikke vet at den svarte drakten hans er mer enn bare noen kule, ytre romtråder, er det en fremmed livsform - og det er Godzilla-agn! Virker som en god unnskyldning for å få Spider-Man og Godzilla sammen!"

Tegneserien Godzilla vs. Spider-Man begynner å komme 30. april, men Fantastic Four kommer tidligere, nemlig 26. mars. Når det gjelder de andre heltene som etter hvert vil dukke opp i denne serien, kan vi forvente oss: Captain America, Storm, Scarlet Witch, Captain Marvel, Black Panther, Thor, She-Hulk, Hulk, Wolverine, Rogue, Iron Man, og Cyclops.