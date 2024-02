Spider-Verse-produsentene foreslo en Batman Beyond-animasjonsfilm for Warner Bros.

HQ

Det er ikke latterlig å si at Spider-Man: Into the Spider-Verse satte i gang litt av en animasjonsrenessanse. Etter at den anerkjente filmen kom, har vi sett ulike animasjonsprofiler justere og tilpasse stilene de bruker i prosjektene sine, og dette har i sin tur gitt oss strålende filmer som Puss in Boots: The Last Wish, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem og Nimona. Det finnes en verden (eller kanskje en DC Elseworld) der vi også har fått en Batman Beyond film som bruker en av disse mer unike animasjonsstilene.

Overfor X avslørte Yuhki Demers, produsent for Spider-Verse-filmene, at han og kollegaen Patrick Harpin tok kontakt med Warner Bros. og DC for å lage en Batman Beyond film i samme stil som Spider-Verse-filmene.

Han forteller at Warner Bros. i forkant av pitchen fortalte ham at det ikke ville være mulig å lage en slik film, men at etter å ha vist frem en mengde konseptbilder og lagt frem en fullstendig skisse for filmen, "ble det som startet som et "aldri" til et "kanskje"."

Siden dette pitchemøtet, som var for fem måneder siden, har paret fortsatt å selge inn filmen til selskapet i håp om å få tak i James Gunn selv, og ut fra konseptkunsten som allerede er blitt vist frem, virker dette som noe medsjefen for DC Studios bør ta seg tid til å se på.

Hva tror du, vil du se denne animasjonsfilmen Batman Beyond få grønt lys?