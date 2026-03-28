Spider-Verse-skaperduoen ble tilbudt en live-action Spider-Man film av Sony

Sony har hatt en ganske ujevn tid med Spider-Man og hans bredere univers på kino, for mens de animerte Spider-Verse-filmene har vært store suksesser, var live-action-universet som var basert på mer obskure helter og nøkkelskurker (Madame Web, Kraven the Hunter, Morbius, du skjønner poenget) stort sett en fullstendig flopp. Spider-Man har vært stor på kino i live-action-versjon i det siste, men mest som en del av Marvel Cinematic Universe og med Tom Holland ved roret, til tross for Sonys beste innsats...

Etter suksessen med Spider-Verse-filmene har det nå blitt avslørt at skaperduoen Christopher Miller og Phil Lord faktisk ble tilbudt en live-action Spider-Man-film av Sony, selv om dette prosjektet aldri tok form. Vi har ikke mye konkret informasjon på denne fronten, utover at det eksisterer, men alle tegn og måten Lord og Miller hentyder til prosjektet på, tyder på at det skulle være en del av det nedlagte live-action-universet til Sony.

I podcasten Happy Sad Confused (fra 48:37) snakket Miller om at dette var sant, og sa: "Ja. Du vet, du vet. Som du vet, elsker vi Spider-Man. Vi er fans av karakteren og verdenen. Vi lar det være med det."

Hadde du likt å se de to hjelpe til med å gi liv til enda en live-action Spider-Man-film, eller skal vi bare beholde MCUs innsats som de eneste live-action Spider-Man-filmene på kino?