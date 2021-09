Spider-Man 2 bekreftet med Venom og Miles Morales

Siden det ikke engang har gått ett år siden Spider-Man: Miles Morales ble lansert og enda kortere tid siden vi fikk Ratchet & Clank: Rift Apart trodde jeg Insomniac ville spare traileren som bekrefter Marvel's Spider-Man 2 til senere i år. Så dum var altså jeg.

For Sony bestemte seg for å slå på stortrommen ved å vise oss etterlengtede oppfølgere til flere knallgode spill i kveldens PlayStation 5, og blant dem var Marvel's Spider-Man 2. Som forventet bekrefter traileren at Peter Parker og Miles Morales vil kjempe sammen denne gangen, og Venom er endelig ute av sylinderet det første spillet hadde han i.

Dessverre må vi nok vente en god stund på mer informasjon, for spillet skal først komme til PlayStation 5 en gang i 2023 om alt går som planlagt.