Spider-Man 3 heter Spider-Man: No Way Home

Sent i går begynte altså Tom Holland, Jacob Batalon og etter hvert Zendaya å spøke om hva den tredje Spider-Man-filmen deres vil hete som en oppvarming til den ekte offentliggjøringen. Nå har vi endelig fått vite hva den egentlig heter.

Marvel har nemlig lagt ut en teasertrailer hvor de avslører at filmen heter Spider-Man: No Way Home ved å ha det litt artig med at Holland stadig er kjent for å spoile ting på merkelige måter. Interessant nok bemerker de også at planen er at filmen kun skal komme på kinoer i desember og ikke Disney+ samtidig. Vi får se hvordan det går...