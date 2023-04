Spider-Man: Across the Spider-Verse finner sted over et år etter Into the Spider-Verse

HQ

Spider-Man: Across the Spider-Verse finner sted over et år etter forgjengeren. Som vi har sett en eldre utseende Miles Morales i trailerne for Across the Spider-Verse, virker det som et tidshopp har funnet sted.

Nå, takket være Christopher Miller, en forfatter og produsent av Spider-Man: Across the Spider-Verse, har vi presis informasjon om hvor stort gapet er mellom den første filmen og oppfølgeren. Ifølge Miller er det et år og fire måneder mellom Into the Spider-Verse og Across the Spider-Verse.

Miller ga ingen begrunnelse bak denne spesifikke timingen, men fans på Twitter spekulerer i hva det kan bety. Forhåpentligvis, med filmen satt til å komme ut i juni, vil vi ha en bedre ide om relevansen av denne tiden hoppe snart.