Spider-Man: Across the Spider-Verse lanserer sin andre offisielle trailer

Spider-Man: Across the Spider-Verse er en av sommerens mest etterlengtede filmer. Med en slik hype rundt den, er det enda en stor iver etter å se trailere for filmen. Nå har Sony Pictures Animation vist frem den andre traileren for Across the Spider-Verse, noe som gir oss litt mer innsikt i filmen.

Vi starter ting med Miles som desperat prøver å balansere hjemmelivet og superheltlivet, men det er trygt å si at sjongleringen av disse ikke går bra. Etter å ha blitt tilbudt en flukt av Gwen inn i Spider-Verse, finner Miles ut at det er så mange flere spindelvevskytende helter som ham.

Etter en retur av Peter B. Parker, som nå har en baby, vises Spider-Man 2099 frem i full kraft. Som antagonist i filmen får vi en bedre titt på motivasjonene hans, og hvorfor han er ute etter Miles.

Sjekk ut alt dette og mer i traileren nedenfor, og fortell oss hva du synes om Spider-Man: Across the Spider-Verse.