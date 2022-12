Spider-Man: Across the Spider-Verse ser fantastisk ut i trailer

Jeg er en stor fan av Spider-Man: Into the Spider-Verse, og de få glimtene vi har fått av oppfølgeren frem til nå har ikke akkurat senket forventningene til den heller. Faktisk har muligens den første skikkelige traileren for Spider-Man: Across the Spider-Verse muligens hevet dem.

For som lovet har Sony Pictures Animation gitt oss en trailer for Spider-Man: Across the Spider-Verse i dag, og etter en rolig oppsummering av hvordan reisen til Miles har vært frem til nå får vi se en drøss med ulike Spider-...skapninger (?) som tilsynelatende må kjempe både med og mot hverandre for å redde de ulike universene.