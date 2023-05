Spider-Man: Across the Spider-Verse sin spilletid avslørt

HQ

Ifølge AMC Theatres' nettside for Spider-Man: Across the Spider-Verse vil den kommende filmen vare i ca. 2 timer og 20 minutter.

Dette er en lengre spilletid enn den opprinnelige filmen, Spider-Man: Into the Spider-Verse, som varte i 1 time og 56 minutter. Det ser imidlertid ut til å være en større historie å fortelle denne gangen, med en enorm rollebesetning av Spider-Men og Spider-Women å introdusere for oss.

Spider-Man: Across the Spider-Verse kommer ut om litt under en måned, den 2. juni. Vi er nærmere enn noen gang å få en oppdatering på den animerte historien om Miles Morales, og forhåpentligvis rettferdiggjør denne lengre spilletiden seg selv ved å gi oss mer action eller andre store øyeblikk.

Hva synes du om Spider-Man: Across the Spider-Verses spilletid?