Spider-Man: Across the Spider-Verse teaser ny trailer med kult bilde

Med tanke på at Brasil har sin Comic Con denne helgen er det ikke rart at mange hadde forhåpninger om å høre nytt fra oppfølgeren til Spider-Man: Into the Spider-Verse, men ventetiden blir litt lengre enn håpet.

Columbia Pictures, Sony Pictures Animation og selvsagt Marvel forteller nemlig at Spider-Man: Across the Spider-Verse skal få sin første skikkelige trailer den 13. desember. Som et lite plaster på såret har vi fått et kult bilde fra traileren som viser at Miles og Gwen i alle fall får litt tid til å slappe av i den etterlengtede filmen.