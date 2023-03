Spider-Man: Across the Spider-Verse-kortfilm annonsert

HQ

Det virker som en tøff jobb å være Spider-Man. Å måtte balansere å redde New York City på daglig basis, samtidig som du sørger for at din hemmelige identitet holdes ved å dukke opp på jobb, tilbringe tid med familien og mer høres ut som ganske delikat affære.

En ny Spider-Verse-kortfilm med tittelen The Spider Within er satt til å ta opp disse problemene når den debuterer på Annecy International Animation Film Festival i juni. The Spider Within er produsert av Sony Pictures Animation, og er en del av et nytt mentorprogram kjent som LENS (Leading and Empowering New Storytellers). Programmet tar sikte på å gi kandidater fra underrepresenterte grupper verdifull ledererfaring.

Gjennom det kortfilmen lærer Miles at han ikke er alene i sitt arbeid som Spider-Man, og etter å ha opplevd et angstanfall vil han konfrontere manifestasjonene av den angsten.

Takk, Variety.