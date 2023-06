Spider-Man: Beyond the Spider-Verse-skaperne utelukker ikke forsinkelser

Phil Lord og Chris Miller har stadig sagt at de er villige til å gjøre ganske mye for å gjøre de animerte Spider-Man-filmene så gode som mulig, så det overrasker ikke at de gjerne bruker mer tid enn planlagt.

På spørsmål fra ComicBook.com om filmens lansering vil bli utsatt, svarte Lord følgende:

"Jeg vil si det på samme måte som at vi kommer til å ta oss den tiden vi trenger for å gjøre Beyond the Spider-Verse fantastisk." Miller konkluderte deretter: "Og vi kommer ikke til å rygge inn i en lanseringsdato som ikke passer."

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse er satt til å fullføre den animerte historien om Miles Morales 29. mars 2024, men vi får altså se om dettte blir en realitet eller ei.