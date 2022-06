Spider-Man endelig klar Disney+

HQ

På grunn av Marvel sine ulike avtaler med forskjellige selskaper har Disney+ manglet en del filmer og serier basert på velkjente helter, men straks får vi noen av de mest etterlengtede.

I en pressemelding avsløres det nemlig at både Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man 2 og The Amazing Spider-Man 2 kommer til Disney+ den 1. juli. Dette betyr forhåpentligvis at Spider-Man, Spider-Man 3 og The Amazing Spider-Man også kommer til streamingtjenesten etter hvert.