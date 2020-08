Spider-Man kommer eksklusivt til PS4-utgaven av Marvel's Avengers

Du ser på Annonser

Ryktene om at Spider-Man vil være i Marvel's Avengers begynte selvsagt å gå så snart Square Enix avduket prosjektet, men da Insomniac lagde det nyeste spillet om Peter Parkers univers begynte det plutselig å bli snakk om at han bare vil finnes i PlayStation 4-utgaven. Crystal Dynamics har nektet å si noe om saken i lang tid, noe vi nå vet hvorfor.

For etter at ryktene våknet til live igjen i forrige uke kan utviklerne nå bekrefte at Spider-Man faktisk vil være en av de nye figurene som blir en del av Marvel's Avengers i starten 2021, og at dette kun gjelder PlayStation 4- og PlayStation 5-utgavene. Som de andre ekstra heltene vil han komme med egne historieoppdrag, særegne oppgraderingsmuligheter, tegneserier og slik. Dessverre er det for tidlig til at vi får se hvordan han ser ut, så de tingene må vi bare vente til senere i høst med.