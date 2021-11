Spider-Man kommer til Marvel's Avengers om fire uker

HQ

Crystal Dynamics og Square Enix har gang på gang lovet at Spider-Man skal komme til PlayStation-utgavene av Marvel's Avengers før året er omme, noe vi endelig vet de faktisk klarer.

I ukens blogg avslører utviklerne at Spider-Man blir tilgjengelig på PlayStation 4 og PlayStation 5 sammen med en massiv oppdatering den 30. november. Som kjent vil han introduseres med egne oppdrag og sin egen historie. Peter Parker har nemlig oppdaget at AIM ønsker å få fingrene i en ny teknologi som vil gjøre selskapets Synthoid-hær ustoppelig, så uten å avsløre hvem han faktisk er bak masken slår unge herr Parker seg sammen med Black Widow og Ms. Marvel får å løse situasjonen.

I tillegg får alle spillets første Raid, økt maksimum Power Level til 175, muligheten til å oppgradere favorittutstyret ditt til et høyere nivå ved å bryte ned noe annet, et lootboks-lignende system kalt Shipments og muligheten til å få ukentlige belønninger for alle heltene. Nærmere informasjon om alt dette kommer de neste ukene før oppdateringen slippes.