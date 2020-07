Spider-Man: Miles Morales avslÃ¸rer PlayStation 5-coverene

Et bra cover, også kjent som omslag her til lands, er alltid kult å se, og den siste tiden har det vært ekstra mye snakk om det siden folk lurer på hvordan de vil se ut...

Spider-Man: Miles Morales lanseres sammen med PlayStation 5

den 12 juni 2020 klokken 00:17 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Flere av dere håpet nok å se et nytt spill fra Insomniac Games under kveldens State of Play-sending, men de færreste hadde turt å håpe på to. Derfor var det nok ikke bare...