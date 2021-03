Spider-Man: Miles Morales har fått ny drakt gratis

Vi vet godt at Spider-Man: Miles Morales ikke betraktes som Spider-Man 2, men det er delvis en oppfølger til en av de mest populære PlayStation-eksklusivene hittil....

Skuespillerne forteller hva som gjør Spider-Man: Miles Morales unikt

den 23 november 2020 klokken 23:56 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Jeg ble faktisk litt irritert og oppgitt da en kollega sa at Spider-Man: Miles Morales er altfor dyrt siden det "bare er en utvidelse" for noen uker siden, for å kalle...