Spider-Man: Miles Morales lanseres sammen med PlayStation 5

Flere av dere håpet nok å se et nytt spill fra Insomniac Games under kveldens State of Play-sending, men de færreste hadde turt å håpe på to. Derfor var det nok ikke bare her jubelen stod i taket.

Noe av det første som ble vist frem var nemlig Spider-Man: Miles Morales, og som du nok forstår av navnet er dette en oppfølger til Spider-Man hvor du spiller som Miles. Spesifikke detaljer fikk vi ikke mange av, men trailer viser både nye fiender med nye våpen, action-fylte sekvenser og at spillet vil komme til PlayStation 5 i høst.