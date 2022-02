Spider-Man: No Way Home er straks klar for blu-ray og digitalt salg

HQ

Over to måneder har gått siden Spider-Man: No Way Home hadde premiere på kinoer i mange land utenom Norge, så jeg er ikke den eneste som har ventet i spenning på når den ekstremt populære filmen slippes digitalt og på blu-ray. Nå vet vi endelig svaret.

Sony Pictures forteller at Spider-Man: No Way Home blir tilgjengelig digitalt den 22. mars og på fysiske formater den 4. april. Disse utgavene vil blant annet inneholde over 100 minutter med bonusmateriale, så det er bare å glede seg.