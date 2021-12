Spider-Man: No Way Home har tjent nesten 10 milliarder kroner

HQ

Som en følge av den enorme suksessen til Marvel Cinematic Universe-filmene har det blitt stadig mer vanlig å høre at en film tjener over 1 milliard amerikanske dollar, men som følge av pandemien har dette bare vært en drøm de siste to årene. Frem til nå.

Sony Pictures avslører i en pressemelding at Spider-Man: No Way Home hadde tjent over 1.05 milliarder amerikanske dollar før vi gikk inn i denne helgen, noe ingen annen film har klart siden Star Wars: The Rise of Skywalker i desember 2019. Det som selvsagt gjør dette ekstra imponerende er at pandemien har ført til at filmen ikke vises i en rekke land enda, deriblant Kina, så tallet vil muligens eksplodere om disse åpner opp for kino-folket.