Spider-Man: No Way Home satte norske rekorder på kino

Vi måtte altså vente fem uker lenger på Spider-Man: No Way Home enn veldig mange andre land rundt omkring i verden, men det var tydelig at dette ikke akkurat dempet lysten til å se den. Slikt har selvsagt ført til imponerende kino-tall.

Disney avslører at Spider-Man: No Way Home hadde over 175,000 seere på norske kinoer helgen som var, noe som betyr at filmen hadde den beste premierehelgen siden Spectre i 2015. Sistnevnte slo såvidt Peter Park sitt universblandende eventyr ved å ha litt over 176,000 på kino for sju år siden.

Selskapet benytter selvsagt anledningen til å også nevne at Spider-Man: No Way Home har klatret opp til sjetteplassen for tidenes mest innbringende kinofilmer ved å ha tjent over 1,69 milliarder dollar. Dermed er det bare Avengers: Infinity War, Star Wars: The Force Awakens, Titanic, Avengers: Endgame og Avatar som ligger foran.

Så du filmen denne helgen? Hva synes du eventuelt?