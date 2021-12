Spider-Man: No Way Home setter rekorder til tross for Covid-19

HQ

Dessverre ble det altså slik at vi som tenkte å se Spider-Man: No Way Home her til lands i forrige uke ikke fikk muligheten siden Covid-19 gjorde sitt for at Sony Pictures bestemte seg for å utsette gigantfilmen. Dette er langt fra tilfellet i de fleste andre land, noe som nå har fått følger.

The Hollywood Reporter kan nemlig fortelle at Spider-Man: No Way Home tjente omtrent 2,23 milliarder kroner i USA alene denne åpningshelgen, noe som betyr at filmen har landets tredje beste premierehelg noen gang. Faktisk har filmen allerede tjent mer enn den mest innbringende under pandemien klarte i løpet av hele kinotiden sin før dette siden Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hadde den æren med litt under 2,04 milliarder kroner totalt. Kun Avengers: Infinity War med 2,33 milliarder kroner og Avengers: Endgame med sine ufattelige 3,23 milliarder kroner overgikk denne åpningshelgen, og de kom før pandemien gjorde mange nervøse for å dra på kino.

Som om det ikke var nok ble den nyeste Spider-Man-filmen en slager på verdensbasis også, for også der har den sneket seg inn på tredjeplass gjennom tidene ved å ha håvet inn over 3,03 milliarder kroner. Det er altså bare å gratulere Sony og Marvel selv om de dessverre er litt "slemme" med oss.