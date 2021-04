Spider-Man: No Way Home sin slemming bekreftet

Du ser på Annonser

Antall rykter som har svirret rundt Spider-Man: No Way Home har vært ekstremt mange. Alt fra filmens navn og at tidligere Peter Parker-e skal komme tilbake til hvem hovedslemmingene er og hvem som spiller dem. Nå har et av de mest populære ryktene hva sistnevnte angår blitt bekreftet.

I et intervju med Variety bekrefter Alfred Molina at han kommer tilbake som Otto Octavius aka Doctor Octopus i Spider-Man: No Way Home. For de av dere som ikke husker eller vet det hadde Molina samme rolle i Sam Raimi sin Spider-Man 2 i 2004, så man kan trygt si at doktoren har blitt en god del eldre siden den gang. Dermed venter det altså tre generasjoner Spider-Man når Tom Holland har premiere i desember om alt går som planlagt.