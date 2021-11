Spider-Man: No Way Home viser alle slemmingene i ny trailer

HQ

Jeg har nesten mistet tellingen og oversikten over alle ryktene som har gått om Spider-Man: No Way Home, men det viser seg at filmen faktisk har klart å holde et par ting relativt hemmelig.

Som lovet har vi nemlig fått en ny trailer fra Spider-Man: No Way Home, og i tillegg til å vise en rekke dramatiske og actionfylte scener avslører den en håndfull av slemmingene Peter Parker vil møte på i desember.