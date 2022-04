Spider-Man: No Way Home-regissøren trekker seg fra Fantastic Four

HQ

Mange filmelskere har begynt å gå litt lei av superhelter som følge av kavalkaden Marvel og DC har gitt oss i over et tiår, og nå viser det seg at noen regissører tydeligvis føler det samme.

For etter en rapport fra Deadline bekrefter Disney at Jon Watts trekker seg som regissør av den nye Fantastic Four-filmen. Denne gangen er det ikke snakk om kreative uenigheter eller lignende heller, men bare det faktum at Watts føler han trenger en pause fra å lage superheltfilmer etter å ha gitt oss Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home og senest Spider-Man: No Way Home de siste fem årene. Med tanke på at Disney visstnok ønsker at han regisserer kommende Spider-Man-filmer også er det vel ganske forståelig at Watts i det minste ønsker å gjøre noe annet i mellomtiden. Dermed får bare tiden vise hvem som tør å overta regissørrollen for Fantastic Four.