Spider-Man: No Way Home-traileren er her

Folk har ventet på den første traileren fra Spider-Man: No Way Home i lang tid, så det er ikke rart at en lekket utgave spredde seg ekstremt raskt de siste dagene. Slike ting er jeg ikke så glad i å skrive om, men heldigvis har vi endelig fått traileren fra offisielt hold nå.

For Disney har nå lagt ut Spider-Man: No Way Home-traileren selv, og jeg må virkelig si at den får filmen til å virke ekstremt spennende og fascinerende ut. Kanskje blir dette en fantastisk bursdagsgave til meg når filmen har premiere den 17. desember.