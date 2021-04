Spider-Man og Uncharted kommer til Netflix i 2022

Du ser på Annonser

I motsetning til Disney, Warner Bros. og Paramount har ikke Sony en egen anerkjent streamingtjeneste for filmer og serier, så hva skal de gjøre i disse pandemitider? Slå seg sammen med en gigant selvsagt.

Sony Pictures bekrefter i en pressemelding at de har inngått en avtale med Netflix om å bringe flere av filmene sine til streamingtjenesten fra og med 2022. Da snakker vi ikke om samme dag som kino-premierer, men først når og etter de kommer i fysisk format. Uansett en meget hyggelig ting siden det betyr vi får se både Uncharted-filmen, oppfølgeren til Spider-Man: Into the Spider-Verse, Morbius og Bullet Train neste år. Interessant nok nevner de også Spider-Man: No Way Home, så det er tydeligvis ikke bare Disney+ som vil la oss utforske Marvel Cinematic Universe.