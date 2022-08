Spider-Man Remastered er nå billigere på PC

HQ

Sony har fått en del kritikk for hvor mye noen av spillene fra PlayStation Studios koster, så det er ikke rart at mange har reagert kraftig på at den kommende PC-utgaven av Spider-Man Remastered kostet 769 kroner. Heldigvis kan jeg altså skrive kostet i fortid.

For Valve hevder at den høye prislappen på Steam var en feiltakelse, og de har derfor senket prisen for Spider-Man Remastered til 599 kroner. Interessant nok har ikke Epic Games gjort det samme i skrivende stund, men jeg tviler sterkt på at den butikken beholder prisen med tanke på konkurrenten sin avgjørelse.

Dessverre medfører denne endringen at dere som allerede har forhåndskjøpt spillet må gjøre litt for å faktisk spare 170 kroner. Du må nemlig kansellere kjøpet ditt, og deretter kjøpe det på nytt. Ikke store greiene, men litt kjedelig/sleipt at refusjonene ikke gjøre automatisk.