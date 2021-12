Spider-Man Remastered får gratis No Way Home-drakter

HQ

Insomniac har flere ganger overrasket oss ved å plutselig tilby noen ekstra drakter å bruke i Spider-Man helt gratis etter lanseringen for tre år siden, og de har sannelig ikke tenkt å gi seg heller.

På fredag kan du nemlig laste ned to nye drakter fra Spider-Man: No Way Home til Spider-Man Remastered. Dette gjelder altså tydeligvis kun den oppussede utgaven på PS5 som følger med i Spider-Man: Miles Morales' Ultimate Edition, så da har du enda en grunn til å kjøpe den knallgode samlingen av spill og utvidelser. Du kan se noen ørsmå glimt av de nye draktene og spillene generelt i traileren under.