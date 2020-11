Spider-Man Remastered inneholder morsom "boat people"-referanse

Du ser på Annonser

Insomniacs Spider-Man fra 2018 ble en stor suksess som senere førte til at Sony kjøpte opp studioet. Men alt var ikke bare fryd og gammen, for selvfølgelig finner noen alltid noe å pirke på. Det tok ikke lang tid før folk la merke til seilerne (som forresten var ute i vannet, hvor du egentlig ikke skal være), som så ut som de heller hørte til et PlayStation 1-spill. Men Insomniac velger å ha det gøy med dette, og har med viten og vilje inkludert de såkalte "boat people" i remasteren også, denne gangen med en liten gul Post-it klistret på dem hvor det står "Did you miss us?"

Dette ble først lagt merke til av Reddit-brukeren SenoirTaco, og nedenfor kan du se hvordan "boat people" ser ut på PlayStation 5.