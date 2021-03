Spider-Man-figuren Silk får egen tv-serie

Du ser på Annonser

Spider-Man-verdenen er en kjempesuksess for tiden. Foruten en tredje Spider-Man-film med Tom Holland, Venom-oppfølgeren, den kommende Morbius-spinoffen, en potensiell Madame Web-film og en oppfølger til Into the Spider-Verse kommer også figuren Silk til å få skinne litt i rampelyset.

Ifølge Deadline samarbeider Sony med Amazon Prime for å skape en tv-serie om Cindy Moon, en koreansk-amerikans high school-jente som også blir bitt av en radioaktiv edderkopp og bekjemper kriminalitet under navnet Silk. Phil Lord og Chris Miller står som produsenter. Noen premieredato er enda ikke satt, da prosjektet fortsatt befinner seg i en veldig tidlig fase. Tror du en Silk-fokusert serie kan bli bra?