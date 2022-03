Spielberg var veldig involvert i Halo-serien

HQ

24. mars får Halo-serien premiere på Paramount+. Den har vært i produksjon i nesten to tiår, da Peter Jackson ønsket å lage en film med sitt studio Weta. Etter det ble prosjektet overlevert til Steven Spielberg, som også ville lage film, helt til det ble bestemt at det skulle være en serie på Showtime, som til slutt endte hos Paramount+.

De fleste antok at Spielbergs innspill til serien var ikke-eksisterende med tanke på at han ikke har vært involvert på flere år. Det viser seg imidlertid at dette er en misforståelse. Serieprodusenten Darryl Frank sier nemlig i et intervju med Total Film:

"We treated it as though it was a legacy project of Steven's. He godfathered it in terms of reading every script, helping choose showrunners, writers, director, cast, production design, and visual effects; every aspect of it, he looked at."

Høres lovende ut, eller hva synes du?