Spike Chunsoft slipper Zero Escape: The Nonary Games på Xbox

Zero Escape: The Nonary Games er nå tilgjengelig på Xbox one og Windows Store for 309 kroner, og er også sluppet rett på Game Pass. De to visuelle romanene som er inkludert i denne samlingen, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors og Zero Escape: Virtue's Last Reward, er allerede tilgjengelig på andre PC-plattformer, men har ikke tidligere vært integrert i Xbox-økosystemet. Begge titlene involverer ni karakterer hver i et morderisk spill om liv og død der deltakerne er ment å drepe hverandre. Spillene inneholder elementer av klassiske pek-og-kilkk-eventyr og historiene er veldig komplekse, akkurat som Spike Chunsofts Danganronpa-serie. Se traileren for Xbox-versjonen nedenfor.

HQ