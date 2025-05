Spike Lee og Denzel Washington slår seg sammen for femte gang for Highest 2 Lowest

Regissør Spike Lee har slått seg sammen med Denzel Washington nok en gang i den nye krimthrilleren Highest 2 Lowest.

Filmen er deres femte samarbeid, og i tillegg medvirker andre talenter som Jeffrey Wright og A$AP Rocky. Filmen handler om en musikkmogul som er kjent for å ha de beste ørene i bransjen, og som blir utsatt for et løsepengekomplott.

Filmen er en nyinnspilling av Akira Kurosawas High and Low, og bytter ut originalens miljø med New York Citys moderne gater. Highest 2 Lowest lander på kino 22. august, og kommer til Apple TV+ bare noen uker senere, 5. september.