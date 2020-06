Spill Assassin's Creed: Origins gratis i helgen

Du ser på Annonser

Nå som Steam Game Festival er i gang for fullt, ser vi allerede at dette kommer til å bli en travel helg for mange Steam-brukere. Masser av demoer som Grounded og The Survivalists venter på å bli prøvd. Men hvis korte demoer ikke interesserer deg, er kanskje Ubisoft's helgetilbud noe som frister litt mer.

De har nemlig annonsert at fra den 19. juni til den 22. kan alle som har en god nok PC spille Assassin's Creed: Origins gratis via Uplay. Du kan allerede nå forhåndsinstallere spillet for å være klar når serverne åpner.

Og som vanlig, hvis du ønsker å kjøpe spillet etter gratisperioden, vil progresjonen din lagres og bli med over til fullversjonen.