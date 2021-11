HQ

Electronic Arts lar med jevne mellomrom personer som er medlem av EA Play-tjenesten deres prøve de 10 første timene av enkelte storspill allerede før de lanseres, og gledelig nok viser det seg at denne månedens EA-spill blir en del av dette.

Nå forteller EA at Battlefield 2042 blir en del av dette tilbudet den 12. november, så er du EA Play- eller Xbox Game Pass-medlem kan du prøve 10 timer av det på PC, PS4, PS5, Xbox One eller Xbox Series neste uke før det eventuelt blir et kjøp.