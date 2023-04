Spill Call of Duty: Modern Warfare II gratis frem til 26. april

HQ

Activision arrangerer en ukelang periode med gratis tilgang for Call of Duty: Modern Warfare II fra og med i dag. Tilgangen vil tillate enhver spiller å hoppe inn i skytespillet og oppleve en del av hva det tilbyr.

Som nevnt i et blogginnlegg, vil denne tilgangen tillate spillere å sjekke ut 2v2 Gunfight-modusen på fire unike kart, det nye Season 3 Palayo's Lighthouse-kartet samt seks av kartene som kom i basisspillet, flere kjernespillmoduser og et Battle Map.

Den nøyaktige listen over hva som er til stede i gratisuken er som følger:



6v6 Core Maps: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo, Pelayo's Lighthouse



6v6 Modes: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing



Gunfight Maps: Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment



Battle Maps: Santa Seña



Battle Map Modes: Ground War, Invasion



Den gratis tilgangsuken starter kl 19:00 i veld , og pågår frem til samme tid 26. april.