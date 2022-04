Spill Control, Elder Scrolls Online og Hunting Simulator 2 "gratis" på Xbox i helgen

HQ

Som du kanskje er klar over har Microsoft et program de kaller Free Play Days hver helg, der de tilbyr et utvalg titler som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnader for de som abonnerer på enten Xbox Live Gold eller Game Pass Ultimate.

Vi pleier ikke rapportere dette hver eneste helg, men forsøker å gjøre de når spillene som tilbys er bedre enn vanlig. Og denne helgen er en av de bedre. Frem til klokken 9 på mandag kan alle abonnenter av de to nevnte tjenestene nyte The Elder Scrolls Online, Control og Hunting Simulator 2.

I perioden er det som vanlig rabatt på alle tre titlene og du får selvsagt beholde all progresjon slik at du ikke trenger å starte på nytt om du bestemmer deg for å kjøpe.



Control - Standard Edition och Ultimate Edition med 70% rabatt



Hunting Simulator 2 - Standard Edition og Elite Edition med 50% rabatt



The Elder Scrolls Online - Standard Edition med 70% rabatt og Blackwood med 67% rabatt



Kommer du til å prøve noen av disse spillene?