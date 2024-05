Spill Crime Boss: Rockay City og hele Destiny 2-opplevelsen gratis denne helgen

HQ

Denne ukens runde av Microsofts Free Play Days -program har nå blitt avduket, og det er et virkelig fint utvalg som tilbys denne helgen. Alt du trenger for å laste ned disse titlene og spille dem så mye du vil frem til kl. 09.00 mandag morgen, er et abonnement på enten Game Pass Core eller Game Pass Ultimate, og det er som vanlig store rabatter i samme periode hvis du vil beholde noen av dem.

- Destiny 2 (Shadowkeep, Beyond Light, The Witch Queen)

- Crime Boss: Rockay City

- Cities: Skylines Remastered

- From Space

Hovedattraksjonen her er nok Destiny 2 med alle utvidelsene (som også følger med til PlayStation 5), men sørg for å prøve det kjendisspekkede Crime Boss: Rockay City også. Vi kan ikke med god samvittighet anbefale det til full pris (men det har sine fordeler), men det er absolutt en underholdende godbit å prøve.