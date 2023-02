Spill Eiyuden Chronicle, Naruto og For Honor gratis denne helgen

HQ

Som du kanskje vet har Microsoft et program de kaller Free Play Days, som er et utvalg av vanligvis tre titler som Xbox Live Gold- og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned gratis og nyte over en helg (til mandag kl. 9 for å være mer presis).

Denne uken byr på to ganske uvanlige slåssespill, samt et japansk rollespill som setter scenen for et av årets hotteste kommende spill, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, ofte referert til som den åndelige etterfølgeren til Suikoden. Som vanlig er disse spillene også på tilbud i denne perioden, og du kan fortsette der du slapp om du kjøper dem etter testen.