Spill er nå større enn Windows for Microsoft

HQ

Det er tid for en ny runde med kvartalsrapporter (for oktober-desember), og Microsoft er først ut blant de store spillselskapene. Som vanlig rapporterte de en utrolig omsetning på 62 milliarder dollar i kvartalet, hvorav 21,9 milliarder dollar var nettoinntekt. Med tanke på at Activision Blizzard kostet i underkant av 70 milliarder dollar, betyr det at de tjente inn omtrent en tredjedel av dette kjøpet på tre måneder.

Det mest interessante for oss er selvfølgelig spill, og det inkluderer for første gang Activision Blizzard. Dette førte til at divisjonen Microsoft Gaming økte omsetningen med 49 %, og takket være dette er gaming nå større for Microsoft enn Windows (størst er fortsatt Cloud, etterfulgt av Office).

Det er verdt å nevne at kostnadene ved å integrere Activision Blizzard King i Microsoft var astronomiske, og totalt sett gikk spilldelen av selskapet likevel med underskudd i kvartalet. Med tanke på at 1900 personer ble sagt opp i forrige uke, hovedsakelig fra Activision Blizzard, forventes det at spilldelen vil gå med overskudd allerede i neste kvartal. Vi har dessverre ikke fått noen nye tall for antall Game Pass-abonnenter.

Takk til The Verge