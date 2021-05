Spill F1 2020 og Gears 5 uten ekstra kostnad denne helgen

Du ser på Annonser

Som du sikkert vet har Microsoft et program som heter Xbox Free Play Days hver helg, der et utvalg av vanligvis to titler kan lastes ned og nytes uten ekstra kostnad dersom du abonnerer på Xbox Live Gold eller Game Pass Ultimate. Denne uken er ganske bra, og inkluderer både F1 2020 og Gears 5.

Du kan spille dem så mye du vil frem til og mandag klokken 09:00, og som vanlig får du beholde fremgangen din om du bestemmer deg for å kjøpe spillet etter perioden. Det er også 60% rabatt på Gears 5 og 75% rabatt på F1 2020 i perioden.