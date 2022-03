Spill Far Cry 6 gratis i flere dager

Far Cry 6s siste utvidelse kommer på tirsdag

den 4 februar 2022 klokken 00:33 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Etter å ha spilt som Vaas Montenegro fra Far Cry 3 i november og Pagan Min fra Far Cry 4 i januar viser det seg at vi ikke må vente to måneder på Far Cry 6 sin siste...