Spill Far Cry 6 gratis og nyt etterlengtede endringer

For noen dager siden kunngjorde Ubisoft at de skulle offisielt avduke Far Cry 6 sin lekkede Lost Between Worlds-utvidelse i kveld, men lovet et par overraskelser i tillegg. Det viser seg at disse overraskelsene vil glede de som allerede eier spillet og de av oss som har holdt lommeboken lukket.

Nå kan du nemlig laste ned en såkalt Trial-utgave av Far Cry 6 på både PC, PlayStation og Xbox helt gratis. Denne vil la deg utforske én av spillets store øyer og gjøre de sju første hovedoppdragene. Om dette gir mersmak kan du kjøpe hele opplevelsen og fortsette der du slapp.

En av grunnene til at noen av oss har vært lunkne til Far Cry 6 er fokuset på å velge mellom ulike typer ammunisjonstyper, noe som ikke er et stort problem lenger. Kveldens oppdatering gjør det tross alt mulig å ha med seg alle typer ut på tur slik at det eneste man trenger å gjøre er å bytte mellom hver av dem i våpenhjulet. Toppen av kaka er at vi endelig har fått New Game+, en oversikt som viser hvor man ikke har gjort alt og en ny vanskelighetsgrad, så frister det litt mer å prøve ut det nyeste spillet i Ubisofts populære serie.