Spill Farming Simulator 22 og Hell Let Loose gratis i helgen

Som du sikkert vet, har Microsoft et program som heter Free Play Days, som i utgangspunktet er et utvalg av vanligvis tre titler som Xbox Live Gold og Game Pass Ultimate-abonnenter kan laste ned og spille uten ekstra kostnad hver helg. Nå har en ny runde blitt avslørt via Xbox Wire, og det er et ganske solid utvalg.

Det nyeste Farming Simulator er nok den største tittelen her for folk flest, men hvorfor ikke benytte anledningen til å prøve litt NASCAR og oppleve en veldig brutal og realistisk versjon av andre verdenskrig?

Her er dine freebies å spille til kl. 09:00 på mandag, og alle titlene er også til salgs denne helgen med rabatt hvis du ønsker å beholde noen av dem:



Farming Simulator 22



NASCAR 21: Ignition



Hell Let Loose



kommer du til å laste ned og teste noen av disse?