Spill fotball med Shrek i FIFA Heroes

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Etter lanseringen av FIFA 23 gikk EA fra lisensen og har siden lansert fotballspillene sine under navnet EA Sports FC i stedet. Men det betyr ikke at FIFA er borte, da organisasjonen har flere prosjekter, både allerede lanserte og kommende, knyttet til FIFA-lisensen.

Et av dem er « FIFA Heroes, et muntert festspill med fotballtema for mobile enheter, fylt med nåværende og tidligere stjerner. Og tilsynelatende vil det også inneholde gjesteopptredener. 10. august lanseres et Shrek Season Pass, og som navnet antyder, lar det trollet spille fotball akkurat i tide til 25-årsjubileet for den animerte filmserien (som også får en ny, femte film neste år). Beskrivelsen lyder:

«I løpet av Season Pass vil spillerne få sjansen til å låse opp nye belønninger, blant annet Shrek og to ekstra figurer, i tillegg til seks karakter-emojier, nye avatarer, inkludert Donkey, og mer.»

De bekreftede figurene er, i rekkefølge:



Shrek



Fiona



Katt i støvler



Gingy



Pinocchio



Lord Farquaad



«FIFA Heroes kommer også til PC og konsoller, men utgivelsesdatoen er ennå ikke bekreftet. Spillet er allerede tilgjengelig for både Android og iOS.